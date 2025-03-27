Соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО региона подписали в Солнечногорске

Солнечногорск стал одним из первых городских округов, где заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции Московской области. Документ подписали глава муниципалитета Константин Михальков и исполнительный директор общественной организации Наталья Нестерова в Едином центре поддержки участников СВО.

«Наша общая задача — помочь защитникам интегрироваться в гражданскую жизнь, поддержать в трудный момент, сохранить память о тех, кто не вернулся. Вместе мы сможем сделать еще больше для наших ребят как на передовой, так и здесь, в округе», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Соглашение расширит перечень мероприятий по поддержке бойцов. Волонтеры будут организовывать совместные гуманитарные конвои, помогать участникам спецоперации и их семьям по различным вопросам.

Ассоциацию ветеранов специальной военной операции Московской области основали в январе 2025 года по инициативе президента Владимира Путина и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Сегодня открыли уже 55 отделений организации, в ее состав входят более 460 человек, работают приемные. Участники объединения занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения, оказывают психологическую поддержку бойцам, помогают им адаптироваться, найти работу, решить множество других вопросов.

«Ребятам, которые возвращаются в мирную жизнь, мы помогаем адаптироваться и найти себя, чтобы они чувствовали, что нужны», — отметила исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области Наталья Нестерова.

В Солнечногорске также открыли отделение ассоциации, куда может вступить любой участник специальной военной операции. Возглавляет его Иван Шаров.