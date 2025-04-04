Соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО подписали в Красногорске

Исторически важный документ о сотрудничестве был подписан между региональной Ассоциацией ветеранов СВО и муниципалитетами Подмосковья. В церемонии приняла участие вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Подписи под соглашением поставили депутат Государственной думы, сопредседатель Ассоциации Сергей Колунов и руководители 30 муниципалитетов. Они будут вести совместную работу по социальной и медицинской поддержке ветеранов СВО и их семей, содействию в реабилитации, переобучении и трудоустройстве, координации помощи на муниципальном уровне

«Огромное спасибо всем бойцам, благодаря героизму и мужеству которых можем идти сегодня по пути развития. И наша совместная, объединяющая задача — сопровождать ветеранов спецоперации, быть опорой и поддержкой во всех жизненных вызовах и испытаниях», — сказал глава Красногорска Дмитрий Волков.

Напомним, инициатива создания ассоциации принадлежит президенту Владимиру Путину, а ее работу курирует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Организация объединяет более 500 участников СВО.