Соглашение о взаимодействии с Ассоциацией ветеранов СВО заключили в Серпухове

Врип главы Серпухова Алексей Шимко заключил соглашение о взаимодействии между администрацией округа и Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья. Совместная работа будет направлена на социальную адаптацию и трудоустройство бойцов, вернувшихся с фронта.

Документ подписали вместе с исполнительным директором Ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальей Нестеровой. Возглавляет отделение организации в Серпухове ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, руководитель управления развития туристического и адаптивного спорта России Игорь Старовойт. Специалисты ассоциации консультируют защитников по разным вопросам: юридическим, имущественным, социальным, вопросам трудоустройства и другим.

Отметим, что сегодня еще несколько ветеранов спецоперации принесли заявления на вступление в организацию. Для малышей военнослужащих ко Дню защиты детей подготовили подарки и праздничные мероприятия.