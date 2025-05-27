Соглашение о взаимодействии с Ассоциацией ветеранов СВО заключили в Серпухове

Врип главы Серпухова Алексей Шимко заключил соглашение о взаимодействии между администрацией округа и Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья. Совместная работа будет направлена на социальную адаптацию и трудоустройство бойцов, вернувшихся с фронта.
Документ подписали вместе с исполнительным директором Ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальей Нестеровой. Возглавляет отделение организации в Серпухове ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, руководитель управления развития туристического и адаптивного спорта России Игорь Старовойт. Специалисты ассоциации консультируют защитников по разным вопросам: юридическим, имущественным, социальным, вопросам трудоустройства и другим.
Отметим, что сегодня еще несколько ветеранов спецоперации принесли заявления на вступление в организацию. Для малышей военнослужащих ко Дню защиты детей подготовили подарки и праздничные мероприятия.
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