Соглашение о трудоустройстве ветеранов СВО подписали в Сергиевом Посаде

Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа

Ассоциация ветеранов специальной военной операции Сергиево-Посадского округа заключила соглашение о взаимодействии с предприятием «Метатэкс», расположенным в поселке Скоропусковский. Основная цель договора заключается в поддержке адаптации и интеграции участников СВО посредством организации профессиональной подготовки и создания рабочих мест.

Документ предусматривает совместную деятельность по профессиональному переобучению ветеранов, привлечению их к работе на предприятии и модернизации технологического процесса.

Глава округа Оксана Ероханова отметила особую важность подобного партнерства для социально-экономического развития региона.

Руководство предприятия обязалось расширить производство, увеличив количество рабочих мест специально для прошедших подготовку участников СВО.

Обе стороны единодушно признали высокую социальную значимость инициативы и подтвердили готовность продолжать эффективное сотрудничество.

