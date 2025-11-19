Соглашение о трудоустройстве ветеранов СВО подписали в Сергиевом Посаде

Ассоциация ветеранов специальной военной операции Сергиево-Посадского округа заключила соглашение о взаимодействии с предприятием «Метатэкс», расположенным в поселке Скоропусковский. Основная цель договора заключается в поддержке адаптации и интеграции участников СВО посредством организации профессиональной подготовки и создания рабочих мест.