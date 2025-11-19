Соглашение о трудоустройстве ветеранов СВО подписали в Сергиевом Посаде
Ассоциация ветеранов специальной военной операции Сергиево-Посадского округа заключила соглашение о взаимодействии с предприятием «Метатэкс», расположенным в поселке Скоропусковский. Основная цель договора заключается в поддержке адаптации и интеграции участников СВО посредством организации профессиональной подготовки и создания рабочих мест.
Документ предусматривает совместную деятельность по профессиональному переобучению ветеранов, привлечению их к работе на предприятии и модернизации технологического процесса.
Глава округа Оксана Ероханова отметила особую важность подобного партнерства для социально-экономического развития региона.
Руководство предприятия обязалось расширить производство, увеличив количество рабочих мест специально для прошедших подготовку участников СВО.
Обе стороны единодушно признали высокую социальную значимость инициативы и подтвердили готовность продолжать эффективное сотрудничество.