Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО подписали в Ступине

В Ступине подписали соглашение о сотрудничестве с областным отделением Ассоциации ветеранов СВО. Документ закрепили глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских и исполнительный директор Ассоциации Наталья Нестерова.

Также в мероприятии поучаствовали родственники героев округа, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Бурятия Михаил Босхолов, члены местного отделения Ассоциации, активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и юнармейцы.

«Благодарю Сергея Геннадьевича и администрацию округа за помощь в развитии Ассоциации ветеранов СВО. На нас, ребята, лежит большая ответственность поддерживать всех, кто возвращается с фронта. На своем примере мы можем показать, как адаптироваться к мирной жизни, подсказать, как правильно оформить документы и пройти реабилитацию», — сказала Наталья Нестерова.

Также на церемонии родным погибших бойцов вручили ордена «Мужества» и медали «За отвагу». Новые участники получили свои карточки.

«Выражаю искренние соболезнования родным защитников. Благодарю участников спецоперации, настоящих героев, которые защищают интересы нашей страны», — добавил Сергей Мужальских.

Отметим, что сегодня отделение в Ступине объединяет 105 участников. Теперь жизнь ветеранов спецоперации изменится: ассоциация помогает адаптироваться к мирной жизни, оформлять документы и проходить реабилитацию.