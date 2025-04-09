09 апреля 2025 18:33 Новое соглашение о поддержке бойцов СВО подписали в Ленинском округе 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Спецоперация

Ленинский округ

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подписал соглашение о поддержке участников СВО. Оно объединит усилия администрации, бизнеса, образовательных и общественных организаций для помощи военнослужащим.

«Важно, чтобы наши военные, вернувшись домой, не остались без внимания. Это еще один шаг к тому, чтобы создать систему комплексной поддержки», — сказал Станислав Каторов.

Многие военнослужащие, по его словам, заинтересованы в смене работы, в прохождении профессиональной переподготовки после возвращения с передовой.

Все эти вопросы мы будем решать вместе, помогать с переподготовкой и поиском работы. Станислав Каторов

Соглашение предполагает трудоустройство участников СВО на предприятиях и организациях Ленинского округа, повышение квалификации, адаптацию образовательных программ и не только. Договоренность заключили совместно с: председателем Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кириллом Лосунчуковым;

общественным представителем Торгово-промышленной палаты региона Максимом Араповым;

ректором Московского регионального социально-экономического института Еленой Золотухиной;

заведующей структурным подразделением в Ленинском округе колледжа «Московия» Ольгой Аносовой.

«Это не просто формальный документ, а реальное обязательство объединить ресурсы и экспертизу различных секторов для создания благоприятных условий для ветеранов», — сказал Кирилл Лосунчуков. Поддержка осуществляется в рамках программы «Герои Подмосковья» и партийного проекта «Успех V единстве поколений».