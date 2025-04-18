Соглашение Ассоциации ветеранов СВО и «Боевого братства» подписали в Химках

Целью мероприятия стало объединение ветеранов в одну большую семью, чтобы интегрировать вернувшихся с фронта бойцов СВО в мирную жизнь. В этом им помогут старшие товарищи из «Боевого братства».

«„Боевое братство“ на данный момент — это ветераны 36 войн и конфликтов, которые были у нас и в мире после Великой Отечественной войны. И участники СВО — это наши дети. А у многих по возрасту и внуки входят в наши ряды, и реально мы им поможем с нашим опытом не допустить тех ошибок, которые мы, может быть, когда-то допускали», — рассказал Сергей Князев.