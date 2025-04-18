Соглашение Ассоциации ветеранов СВО и «Боевого братства» подписали в Химках
В офисе подмосковного отделения «Боевого братства» в Химках собрались десятки молодых и зрелых мужчин, ветераны различных военных конфликтов. Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов и руководитель Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Князев подписали соглашение о взаимодействии.
Целью мероприятия стало объединение ветеранов в одну большую семью, чтобы интегрировать вернувшихся с фронта бойцов СВО в мирную жизнь. В этом им помогут старшие товарищи из «Боевого братства».
«„Боевое братство“ на данный момент — это ветераны 36 войн и конфликтов, которые были у нас и в мире после Великой Отечественной войны. И участники СВО — это наши дети. А у многих по возрасту и внуки входят в наши ряды, и реально мы им поможем с нашим опытом не допустить тех ошибок, которые мы, может быть, когда-то допускали», — рассказал Сергей Князев.
После успешного завершения СВО сотни тысяч ветеранов, вернувшись домой, будут нуждаться во внимании и всесторонней поддержке. Уже сейчас, те, кто прибыл с фронта, поступают в престижные учебные заведения России, активно участвуют в социальных проектах регионов, баллотируются в депутаты муниципальных округов и в региональную думу.
Ранее, в марте, администрация Химок и Ассоциация ветеранов СВО также подписали соглашение о сотрудничестве. Основными направления помощи стали социальная адаптация ветеранов, медицинская и психологическая реабилитация, трудоустройство, меры поддержки жен, матерей, детей участников СВО.