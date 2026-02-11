Снаряжение для боевых задач отправили военным из Чехова
Волонтеры объединения «Zа Жизнь» доставили бойцам востребованные в зоне СВО расходные материалы. Груз собрали жители городского округа Чехов.
Защитники записали видео и подтвердили получение помощи. В сообщении военные поблагодарили главу округа Михаила Собакина.
«Знайте, что ваш вклад непосредственно приближает великую Победу, которую мы несомненно одержим вместе — единым фронтом и надежным тылом», — сказали бойцы штурмовой бригады «Ветераны».
В администрации округа добавили, что сотрудничество с подразделением продолжается. Грузы отправляют регулярно при участии местных волонтеров и бизнеса.
