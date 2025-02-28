Гуманитарный конвой «Vосходящая Zвезда» успешно доставил ценный груз с помощью бойцам добровольческой бригады «Эспаньола», участвующим в специальной военной операции. Особое внимание в составе груза привлекло современное оборудование — высокоточная метеостанция, оснащенная баллистическим калькулятором.

Этот технологичный комплекс станет незаменимым инструментом для снайперов на передовой.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев лично принял участие в передаче оборудования бойцам, подчеркнув важность поддержки военнослужащих. Помимо метеостанции, конвой доставил три квадроцикла, предназначенных для повышения мобильности и оперативности подразделения, а также необходимые медикаменты и маскировочные сети. В знак признательности за оказанную помощь солдаты вручили главе бригадный шеврон «Эспаньола».

«Раменский округ всегда отличался открытостью и готовностью помочь. Когда бойцы знают, что их поддерживают — от верховного главнокомандующего до местных властей и простых жителей, — это придает им сил и боевого духа», — сообщил руководитель конвоя «Vосходящая Zвезда» Александр Литвиенко.