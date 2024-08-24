Снайпера спецназа ВСУ обвинили в наведении «Искандера» на свое подразделение

Фото: РИА «Новости»

Снайпер сил специальных операций Украины навел российскую ракету на пункт дислокации своего подразделения под Авдеевкой в ДНР. Такое обвинение украинскому бойцу вменил Шевченковский районный суд Киева, его процитировало издание mk.ru.

Согласно материалам дела, снайпер ССО якобы действовал в интересах группировки «Центр» Вооруженных сил России, а также спецслужб РФ. Спецназовец 19 ноября 2023 года навел ракету «Искандер» на пункт дислокации своего подразделения на линии фронта на Авдеевском направлении.

В результате удара погибли военнослужащие, а также командный состав, в том числе подполковник Андрей Бабийчук. В суде заявили, что снайпер связывался с российской стороной через Telegram.

В феврале 2024 года в зоне СВО уничтожен офицер сил специальных операций ВСУ Андрей Литюга с позывным Хабиб. Литюга воевал на востоке Украины на протяжении почти 10 лет.

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