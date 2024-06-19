Снайпер уничтожил гранатометчика ВСУ из винтовки с цитатой Гоголя о русской силе

Снайпер с позывным Фантазер уничтожил противника из винтовки с цитатой Гоголя

Фото: РИА «Новости»

Российский снайпер с позывным Фантазер уничтожил бойца ВСУ из винтовки, на стволе которой была написала цитата из «Тараса Бульбы» Николая Гоголя. Рассказ военного опубликовал Telegram-канал «Тихоокеанский флот».

«Приходилось срабатывать молниеносно. Так, был ликвидирован вражеский гранатометчик. Сразу начались поиски, откуда стреляли», — поделился снайпер, говоря об особенностях своей боевой работы.

В канале также опубликовали кадры, на которых видно винтовку Фантазера с цитатой Гоголя: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки, такая сила, которая бы пересилила русскую силу?!»

Снайперы 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ювелирно уничтожают бойцов противника, подчеркнули авторы сообщения.

Средние дистанции работы группы, по их данным, составляют 800-1200 метров. Для работы используются снайперские комплексы «Возмездие» и «Сталинград» оружейной компании Лобаева.

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