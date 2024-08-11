Смирнов заявил, что находится на связи с Минобороны после падения ракеты на дом

Фото: Телеканал «360»

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что находится на связи с министерством обороны и другими силовыми структурами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Смирнов отметил, что все ведомства принимают необходимые меры безопасности.

«В Курске продолжает действовать ракетная опасность. Украинские спецслужбы распространяют слухи о панике в городе, но это не так», — заявил врио губернатора.

Смирнов заверил, что обстановка в городе под контролем, работают все оперативные службы.

Ранее глава региона сообщил, что на жилой дом упала сбитая украинская ракета. В результате начался пожар. Предварительно, пострадали пять человек.

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