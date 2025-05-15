СМИ поторопились сообщить о начале встречи в Стамбуле

Российская и украинская делегации начали переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber .

Однако другие информагентства дают обратную информацию. Например, РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что переговоры пока не начались. По информации агентства, они могут стартовать после 16:30 по московскому времени.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее подтвердил, что в Турцию прибыла делегация из США — в частности, сам он планирует встретиться в Анталье с госсекретарем Марко Рубио. Некие высокопоставленные представители находятся и в Стамбуле, добавил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что переговоры перенесли на вторую половину дня по просьбе принимающей стороны.