СМИ поторопились сообщить о начале встречи в Стамбуле
TRT Haber: Россия и Украина начали переговоры в Стамбуле
Российская и украинская делегации начали переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.
Однако другие информагентства дают обратную информацию. Например, РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что переговоры пока не начались. По информации агентства, они могут стартовать после 16:30 по московскому времени.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее подтвердил, что в Турцию прибыла делегация из США — в частности, сам он планирует встретиться в Анталье с госсекретарем Марко Рубио. Некие высокопоставленные представители находятся и в Стамбуле, добавил он.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что переговоры перенесли на вторую половину дня по просьбе принимающей стороны.