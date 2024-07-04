«Слишком видно». Медведев провел параллели между Гражданской войной в США и современностью

В США крайне мало говорят о Гражданской войне, в том числе потому, что видны мрачные параллели с сегодняшним днем. Об этом заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале в День независимости США.

«4 июля у американцев праздник. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости США от Британской империи. Планируется привычный набор развлечений с дымом от барбекю, разноцветными фейерверками и уныло-пафосными речами», — отметил Медведев.

При этом он подчеркнул, что о Гражданской войне принято говорить меньше и тише, несмотря на ее историческое значение. Он заявил, что опыт долгого противостояния Севера и Юга напоминает нынешний украинский конфликт.

«Разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и б. (бывшей — прим. ред.) Украины. При этом резко различались идеалы противников. У северян — равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов — бесчеловечный, дремучий расизм», — написал Медведев.

Он также напомнил, что Англия и Франция в то время активно поддерживали южан.

В связи с этим Медведев добавил, что Владимира Путина в американских СМИ стали уподоблять Аврааму Линкольну.

«В отличие от своего лидера, соратники маразматика Байдена по Демократической партии еще не полностью потеряли память. Знают, что борьба Линкольна стала частью общемировой истории. И его имя почитают в Европе, Латинской Америке и Африке. Причем за реальные заслуги. А вовсе не потому, что его портрет красуется на денежных знаках», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Кроме того, по его словам, Белый дом активно проводит параллели между сегодняшним конфликтом и Второй мировой, в частности сравнивает Украину с Великобританией.

«Человечка с бегающими красными крысиными глазками в неопрятной зеленой майке (Зеленского — прим. ред.) нарекают новым Черчиллем. Требуют, чтобы еле стоящий на ногах старикан с полуоткрытым ртом (Байден — прим. ред.) стал новым Рузвельтом, намекая на то, что будущий президент США, вполне вероятно, будет править, находясь в коляске по здоровью. Но старик в деменции — отнюдь не FDR. Поэтому публика морщится и не верит», — заявил политик.

Подытоживая пост, Медведев призвал США оценивать события на Украине так же, как Гражданскую войну в самих Штатах.

«И результатом этой войны, как и в США в 19-м веке, должно стать объединение нашей страны. Возрождение Великой России! <…> Перефразируя вашего Трампа, Make Russia Great Again!» — подчеркнул он.