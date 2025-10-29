Следж-хоккейная команда из Балашихи представит Подмосковье на чемпионате России

Сборная следж-хоккейная команда «Гвардия», тренирующаяся в городском округе Балашиха и в составе которой выступают ветераны специальной военной операции, готовится к третьему кругу Лиги героев чемпионата России. Турнир пройдет в Самаре с 30 октября по 8 ноября и будет приурочен к форуму «Россия — спортивная держава».

В соревнованиях примут участие восемь команд со всей страны, которые поборются за выход в финал и за главный приз — Кубок «Герои нашего времени». Этот трофей учрежден в честь ветеранов, проявивших мужество и стойкость в защите Родины.

Ранее, в сентябре этого года, команда «Гвардия» одержала уверенную победу над сборной Самарской области со счетом 3:0. На пути к титулу «Гвардия» также выиграла у сборных Санкт-Петербурга, Москвы и Владивостока. Турнир прошел во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, которая объединяет соревнования по 14 видам спорта.

По итогам третьего круга в Самаре четыре лучшие команды выйдут в финал чемпионата России и продолжат борьбу за звание сильнейших и почетный Кубок «Герои нашего времени».