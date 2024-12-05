След в истории. Боец СВО из Химок Натиг Алиев стал добровольцем в 59 лет

День героев Отечества ежегодно отмечается в стране 9 декабря. Россияне отдают дань памяти совершившим подвиги предкам и чествуют ныне живущих героев. Один из них — участник специальной военной операции Натиг Алиев.

Химчанин Натиг Алиев уже не молод, но фору даст любому юноше. С детства он занимался греко-римской борьбой, потом перешел в тяжелую атлетику, стал мастером спорта международного класса, восьмикратным чемпионом мира. Натигу было 59 лет, когда он ушел на фронт добровольцем.

Родные отпустили главу семьи, скрепя сердце. Натиг — многодетный отец, воспитывает дочь и двух сыновей. Супруга призналась: после отъезда мужа она долго плакала, но перед ним переживания скрыла — понимала, что больше всего ему нужна была поддержка близких.

«Мы даже как-то так попрощались, как будто он ушел в магазин. Когда у них были учения, он не выходил на связь. Вот это было сначала самым страшным для меня: куда он вообще делся? Сказал, что вечером напишет, потому что он еще только приехал в часть, где их готовили, и тут все оборвалось. На связь он вышел только через две недели», — рассказала Ирина Алиева.

Бывало, Ирина ждала весточки целый месяц. А однажды Натиг написал ей короткое «Я в госпитале» и вновь пропал. Оказалось, на очередном задании он попытался подбить вражеский беспилотник, но промахнулся и сам стал мишенью.