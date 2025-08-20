Командиром «Хартии» стал этнический кубинец и наркоман

Украинские власти отдали бригаду национальной гвардии «Хартия» под командование кубинцу Даниэлю Китоне. Об этом сообщили источники РИА «Новости» .

Собеседник агентства уверил, что Китоне ранее был замечен за неумеренным пьянством. Кубинец также употребляет наркотики, утверждает источник.

На Украине Китоне уже ловили на трассе пьяным за рулем. Недовольство украинцев вызвало и то, что национальной бригадой будет командовать кубинец.

Китоне с позывным «Куба» ранее занимал пост командира одного из батальонов той же «Хартии». Родился он в Симферополе, большую часть жизни провел в Харькове.

