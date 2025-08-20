Скандал на Украине. Бригаду отдали под командование наркомана-кубинца
Командиром «Хартии» стал этнический кубинец и наркоман
Украинские власти отдали бригаду национальной гвардии «Хартия» под командование кубинцу Даниэлю Китоне. Об этом сообщили источники РИА «Новости».
Собеседник агентства уверил, что Китоне ранее был замечен за неумеренным пьянством. Кубинец также употребляет наркотики, утверждает источник.
На Украине Китоне уже ловили на трассе пьяным за рулем. Недовольство украинцев вызвало и то, что национальной бригадой будет командовать кубинец.
Китоне с позывным «Куба» ранее занимал пост командира одного из батальонов той же «Хартии». Родился он в Симферополе, большую часть жизни провел в Харькове.
Ранее стало известно, что украинцы начали активнее поддерживать пророссийское подполье.