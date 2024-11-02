СК РФ заподозрил ВСУ в расстреле российских военнопленных в Курской области

Главное военное следственное управление СК РФ начало расследовать обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следкома в беседе с РИА «Новости» .

Поводом для начала разбирательства стала распространившийся в сети снимок, на котором были погибшие бойцы ВС РФ, попавшие в плен ВСУ. У одного из солдат связаны руки за спиной, что указывает на гибель военных уже в плену, а не на поле боя.

По факту случившегося поручили возбудить уголовное дело. Следователям предстоит выяснить место съемки и все обстоятельства происшествия. Также правоохранители установят причастных к преступлению.

Ранее официальный представитель Управления ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что распространившаяся видеозапись, на которой участник «Азова»* расстрелял безоружного российского военного, стала предметом расследования управления. Организация также проверит данные американских журналистов о расправе над просившим помощи раненым солдатом.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.