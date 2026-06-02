Сирень высадили в поддержку участников СВО в парке Солнечногорска

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска 30 мая в рамках традиционного фестиваля сирени состоялась высадка новых саженцев. В ходе акции на территории парка высадили 30 кустов сирени.

В мероприятии приняли участие глава округа Константин Михальков с заместителями, депутат Госдумы Денис Кравченко, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, депутаты, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и местные жители.

Глава муниципалитета выразил благодарность почетному гражданину Солнечногорска Нине Потаповой, которая вместе со своим отцом Иваном Стрекаловым стояла у истоков сиреневой истории города.

«Благодаря их любви к своему делу на территории завода имени Лепсе появился уникальный сиреневый сад, который собрал более 100 сортов, а позже родился и сам праздник сирени. Сирень для нас — это символ весны, памяти, красоты и преемственности поколений», — отметил Константин Михальков.

Саженцы высадили в форме латинской буквы «V» — символа поддержки участников специальной военной операции. Так продолжили традицию прошлого года, когда аллея была оформлена в виде буквы «Z».

