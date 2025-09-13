Симоньян: прекращение притеснения русских на Украине будет знаком победы в СВО

Критерием победы в спецоперации станет возвращение в состав России тех регионов, которые этого захотят, а также прекращение притеснения русскоязычного населения на Украине. Об этом заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в интервью программе «Русский ковчег» .

Она объяснила, что для нее будет знаком победы в спецоперации.

«Когда в остальных регионах, которые останутся за тем, что останется от Украины, будет запрещено любое угнетение, как это было все эти годы, из-за чего СВО и началось, русских, русскоязычных», — сказала журналист.

Кроме того, когда регионы, желающими быть российскими, станут ими.

По словам Симоньян, также победой можно будет считать тот момент, когда Украина перестанет представлять угрозу для России. Речь идет о прекращении атак БПЛА и других видов вооружений со стороны ВСУ.

Также главред телеканала RT объяснила продолжение Россией спецоперации на Украине. Она напомнила, что в рамках СВО российские военные защищают население и государственные устои.