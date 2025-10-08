Симфонический оркестр сыграл концерт в поддержку бойцов СВО в Солнечногорске

В Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске прошел благотворительный концерт «Победа будет за нами!» в поддержку участников специальной военной операции и их семей. На сцене выступили Симфонический оркестр «Наследие» под управлением заслуженного артиста России Станислава Катенина, солисты Большого театра России и воспитанники Центральной музыкальной школы.

«Мы хотели выразить поддержку и отдать дань уважения героям, которые сейчас исполняют воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Мы показали, что выступаем единым фронтом: пока ребята защищают рубежи и интересы Родины, мы поддерживаем их не только морально и сбором помощи, но и вместе отстаиваем, продвигаем богатство русской культуры», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Концерт стал первым подобным мероприятием оркестра «Наследие». Коллектив создан около полугода назад и объединяет ведущих специалистов, лауреатов премий и студентов Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства. Его миссия — сохранение и развитие традиций русской музыкальной культуры.