Симфонический оркестр сыграл концерт в поддержку бойцов СВО в Солнечногорске
В Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске прошел благотворительный концерт «Победа будет за нами!» в поддержку участников специальной военной операции и их семей. На сцене выступили Симфонический оркестр «Наследие» под управлением заслуженного артиста России Станислава Катенина, солисты Большого театра России и воспитанники Центральной музыкальной школы.
Музыканты исполнили произведения мировых композиторов, а концерт транслировали бойцам на передовую. Запись выступлений также передадут военнослужащим.
Организаторами события стали Фонд «Наследие», Правительство Московской области и Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска при поддержке главы округа Константина Михалькова.
«Мы хотели выразить поддержку и отдать дань уважения героям, которые сейчас исполняют воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Мы показали, что выступаем единым фронтом: пока ребята защищают рубежи и интересы Родины, мы поддерживаем их не только морально и сбором помощи, но и вместе отстаиваем, продвигаем богатство русской культуры», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Концерт стал первым подобным мероприятием оркестра «Наследие». Коллектив создан около полугода назад и объединяет ведущих специалистов, лауреатов премий и студентов Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства. Его миссия — сохранение и развитие традиций русской музыкальной культуры.
«Оркестр наш удивительный. Более ста человек, уникальный состав, в котором передается опыт, традиции русской музыкальной школы — передовой во всем мире. Это наш первый концерт в поддержку военнослужащих и членов их семей; у нас есть планы поехать на СВО для поддержки наших ребят на фронте», — сказал учредитель и директор фонда «Наследие», заслуженный артист России Станислав Катенин.
Во время концерта в доме культуры работал пункт сбора гуманитарной помощи. Горожане приносили технику, предметы первой необходимости, термобелье и другие нужные вещи. Все собранное передадут бойцам при содействии Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска.