Силы ПВО за 3 часа уничтожили 13 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем

Утром 8 сентября ВСУ пытаются усиленно атаковать Крым с помощью беспилотников. Всего за три часа — с 08:00 до 11:00 — силы ПВО уничтожили и перехватили 13 украинских БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

Статья дополняется...

Глава Крыма Сергей Аксенов пока никак не комментировал данные об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов над республикой. Никакой информации не постил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сейчас информация о последствиях отражения атаки БПЛА утром 8 сентября уточняется.

Рано утром в понедельник режим беспилотной опасности объявляли в Татарстане. Информацию об этом публиковали местные Telegram-каналы.