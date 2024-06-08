Силы ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских дронов над 7 регионами России

Минобороны: 25 украинских дронов уничтожили и перехватили над 7 регионами России

Фото: РИА «Новости»

В ночь на 8 июня ВСУ попытались атаковать несколько российский регионов, применяя для этого беспилотники самолетного типа и безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, уничтожили дежурные огневые средства в акватории Черного моря.

Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Ростовской областью, над Белгородской — уничтожили один и перехватили два БПЛА, по одному дрону уничтожили над Брянской и Тульской областями, три уничтожили над Астраханской областью, над Крымом перехватили пять и уничтожили четыре БПЛА, над территорией Краснодарского края перехватили шесть дронов.

Утром около 08:15 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об объявлении ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

UPD: в 08:34 сигнал ракетной опасности отменили.

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