Силы ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских дронов над 7 регионами России

В ночь на 8 июня ВСУ попытались атаковать несколько российский регионов, применяя для этого беспилотники самолетного типа и безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны .

Так, два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, уничтожили дежурные огневые средства в акватории Черного моря.

Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Ростовской областью, над Белгородской — уничтожили один и перехватили два БПЛА, по одному дрону уничтожили над Брянской и Тульской областями, три уничтожили над Астраханской областью, над Крымом перехватили пять и уничтожили четыре БПЛА, над территорией Краснодарского края перехватили шесть дронов.

Утром около 08:15 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об объявлении ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

UPD: в 08:34 сигнал ракетной опасности отменили.