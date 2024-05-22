Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Старым Осколом

Фото: РИА «Новости»

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над городом Старый Оскол в Белгородской области. Никто не пострадал, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Все оперативные службы уже работают на месте, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль», — уточнил Гладков.

Губернатор добавил, что в светлое время суток продолжат обход территории.

Вечером 21 мая дежурные средства ПВО ликвидировали украинский дрон над Белгородской областью. Украинские боевики обстреливали регион с утра. В некоторых населенных пунктах есть пострадавшие. Так, в поселке Октябрьский погибла женщина и были ранены двое мужчин. Во время поездки на машине по ним ударил дрон ВСУ.

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