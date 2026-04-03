Силы ПВО сбили 40 украинских дронов за четыре часа

Средства противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале .

По данным ведомства, с 16:00 до 20:00 дроны перехватили и уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, а также Республики Крым.

Перед этим, с 08:00 до 16:00 силы ПВО ликвидировали 28 беспилотников. Их обнаружили в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской областями и Московским регионом.

За минувшую ночь удалось уничтожить 192 беспилотника над российскими регионами. Их удалось сбить в период с 23:00 до 08:00 по столичному времени.