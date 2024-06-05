Штурмовиков группировки «Запад» обучили на точной копии опорного пункта ВСУ

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» отработали штурм на макете опорного пункта противника на Купянском направлении. Боец с позывным Таракан рассказал об этом РИА «Новости» .

«Отрабатываем штурм опорного пункта противника. Это макет того опорного пункта, который мы отрабатывали на первой задаче [на Купянском участке]», — сказал он.

Опорный пункт Вооруженных сил Украины воссоздали так, чтобы бойцы изучили конструкцию типичного укрытия противника: построили блиндажи, «лисьи норы» и перекрытые щели. До тренировки на макете штурмовикам, по словам военного, специально не рассказывали, как он устроен.

Российский полигон для подготовки военнослужащих по контракту построили в ДНР недалеко от линии боевого соприкосновения. В 2023 году на нем побывал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.