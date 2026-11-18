В Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске 17 ноября прошел праздник для детей из семей участников специальной военной операции. Главной частью программы стало интерактивное шоу мыльных пузырей.

Гостями благотворительного мероприятия стали более 240 семей. Событие организовано при поддержке администрации округа и Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска.

На сцене артисты Максим и Виктория Черкасовы представили программу «Странники пустыни» — красочное шоу мыльных пузырей с фокусами и световыми эффектами. Особой радостью для ребят стала интерактивная часть: каждый желающий смог оказаться внутри огромного мыльного пузыря.

«Для нас важно, чтобы семьи участников СВО чувствовали нашу поддержку. Праздник подарил детям яркие эмоции, ощущение заботы и возможность побыть в атмосфере добра и сказки», — сказала советник главы Солнечногорска Виктория Куракова.

В фойе развернулись площадки с творческими мастер-классами, патриотическим аквагримом и подвижными играми. Маленьких гостей развлекали сказочные герои и ростовая кукла Чебурашка, а дети младшего возраста получили памятные сюрпризы.