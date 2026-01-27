Шоколад с пожеланиями отправили из Серпухова в зону СВО

В стенах «Добро.Центра» активисты проекта «Серебряные волонтеры» ежедневно трудятся над созданием гигиенических наборов и блиндажных свечей. В этот раз к стандартному гуманитарному грузу добавились весточки, пронизанные теплом и исторической памятью.

Добровольцы присоединились к всероссийской акции «Блокадная ласточка». Этот символ — маленькая птица с письмом в клюве — в годы блокады Ленинграда стал ответом на нацистские заявления о том, что «даже птица не пролетит через кольцо». Ласточка стала знаком того, что город жив и ждет добрых вестей. Сегодня эти бумажные птицы вновь несут слова поддержки: волонтеры писали на них пожелания бойцам специальной военной операции.

«Эти письма, прикрепленные к плиткам шоколада, станут „сладким приветом“ из дома, напоминающим солдату, что за его спиной — любящая страна. Особую значимость встрече придал визит действующего военнослужащего с позывным „Скиф“. Увидев процесс производства „сухого душа“ и окопных свечей своими глазами, боец смог лично поблагодарить женщин за их неустанный труд», — сообщили организаторы.