Школы Дмитровского округа собрали помощь для бойцов СВО к Новому году

Ученики, родители и учителя Дмитровского округа поддержали военных новогодними ярмарками и акцией «Письмо солдату». Собранные средства и теплые послания будут отправлены бойцам в зону СВО.

В предновогодние дни школы и детские сады округа объединились, чтобы помочь российским военнослужащим. Во всех образовательных учреждениях проходят благотворительные ярмарки. Вырученные деньги пойдут на самое необходимое: лекарства, генераторы, инструменты и технику. Эти предметы первой необходимости скоро отправят на передовую.

Особое внимание уделяют акции «Письмо солдату». Дети пишут военным поздравительные открытки, делятся своими мечтами и благодарят защитников за мужество. К письмам они добавляют рисунки. В каждом послании — искренняя поддержка, гордость и вера в победу.

Также жители округа собирают для бойцов праздничные посылки, чтобы поделиться с ними частичкой домашнего уюта.

«Сейчас вся страна — как одна семья. Очень ценно, что дети и родители активно поддерживают наших доблестных защитников. Эти письма, посылки и добрые слова — знак того, что бойцов ждут, в них верят и ими гордятся. Уверен, такая поддержка придает им сил на передовой», — заявил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Общая инициатива школьников, педагогов и родителей стала ярким примером единства и настоящей поддержки тех, кто защищает страну.