Школьный музей открылся после ремонта в Богородском округе

После капитального ремонта для учеников, педагогов и гостей Центра образования № 21 вновь распахнул свои двери школьный музей «Воинов-интернационалистов». Здесь можно узнать о наших земляках — участниках войн, увидеть экспонаты прошлых лет.

Учащиеся четвертого класса вместе с классным руководителем на днях посетили музей. Экскурсию по экспозиции провели ребята казачьего второго класса и руководитель школьного музея Снежана Власовой.

Во время экскурсии ребята узнали о судьбах наших земляков, участников Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, Чечне. После реконструкции в музее появились новые стенды, посвященные выпускникам школы, погибшим в ходе проведения специальной военной операции, экспонаты прошлых лет, фотографии солдат, письма с фронта от бойцов.

Музей создали директор школы Любовь Брейдо и участники общественной организации «Боевое братство». В августе 1989 года музей «Воинов-интернационалистов» впервые распахнул свои двери.

Архив содержит немало интересных и уникальных экспонатов, рассказывающих о судьбах наших земляков, освободивших народы Европы от фашизма. Представлены стенды, посвященные специальной военной операции. Посещение музея оставило в сердцах детей след и вызвало интерес к более глубокому изучению истории родного края, чувство патриотизма и гордости за свой город, свою страну, уважительное отношение к старшему поколению.