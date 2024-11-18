Новые экспонаты появились в музее гимназии № 9 в Химках

Новые экспонаты в распоряжение музея гимназии № 9 передал муниципальный депутат городского округа Химки Николай Томашов. Теперь в архиве школьного культурного центра появились кобура, лампа и сумка времен Великой Отечественной войны, столовые приборы и шлемы, связанные с событиями в Афганистане, а также отстрелянные снаряды и шевроны из зоны специальной военной операции.

Подобную инициативу поддерживают и другие депутаты. Пополнил коллекции школьных музеев Химок Валентин Герасимов. Он передал в музей «Война — Поиск — Память» школы № 8 трофеи из личной коллекции.

«Сбор этих экспонатов стал возможен благодаря активному участию краеведов, историков и прибывших в отпуск участников СВО. Их усилия подчеркивают важность сохранения исторической памяти и передачи знаний о героических страницах нашей истории. Я считаю, что школьные музеи играют огромную роль в воспитании патриотизма и любви к своей стране. Мы должны помнить свою историю, чтобы передать ее будущим поколениям», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Изучению истории и ее сохранению в Химках уделяют особое внимание. В выставочном комплексе «Артишок» открыли выставку школьных музеев в рамках масштабного фестиваля. Здесь собрано более 500 экспонатов.

«Знание своей истории и воспитание патриотизма — важнейшие задачи в современном мире. Специальная военная операция, являющаяся частью текущей исторической реальности, подчеркивает необходимость сохранения памяти о подвигах наших солдат и важность поддержки участников боевых действий», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».