Школьные музеи в Химках открыли совместную выставку экспонатов СВО

Совместную выставку «Победа. Память. Герои» открыли в школе № 8 имени Матвеева. В ее основе — экспонаты школьных музеев времен Великой Отечественной войны и трофейные снаряды из зоны СВО, которые военные передали в музеи учебных заведений.

В выставке приняли участие школы «Лига первых», «Наследие», «Триумф», лицеи № 7 и № 15, средние школы № 14 и № 31 и Аэрокосмический лицей. Они представили экспонаты времен Великой Отечественной войны — документы, фотографии и личные вещи Героев Советского Союза.

Директор школы № 8 Ольга Игнатьева отметила, что людям интересны личные истории. Поэтому такие музеи рассказывают о фронтовиках, тружениках тыла и участниках современных событий. Особое внимание уделили бойцам СВО.

«Для нас большая честь, что именно в нашей школе проходит эта выставка. Она объединяет историю и современность, память о героях Великой Отечественной войны и подвиге защитников нашего времени. Такие проекты помогают детям глубже почувствовать связь поколений и понять, что героизм и любовь к Родине — это ценности, которые никогда не теряют своей значимости», — подчеркнула Ольга Игнатьева.

В музее школы № 8 всегда был открыт музей. Его фонды регулярно пополняются. Среди экспонатов — личный альбом с фотографиями ветерана Василия Матвеева, в честь которого назвали образовательное учреждение. Его дочь Ольга стала почетным гостем открытия выставки. В церемонии также приняли участие легенда отечественного ракетостроения, писатель и публицист Виктор Семенов, заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев и депутат Юлия Мамай.

В этом году школу открыли после капитального ремонта. Здесь обновили все помещения. Стены пяти этажей украсили рисунки, созданные художниками мастерской Алексея Шилова. Каждый отсек связан с ратной историей Химок. Художники посвятили изображения ликвидаторам Чернобыльской аварии и первому директору школы Василию Матвееву. Здесь также создали мурал, посвященный ветерану Великой Отечественной войны Григорию Муходавкину и герою спецоперации Тимофею Воробейкину.