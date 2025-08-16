Школьные музеи помогут юным жителям Химок изучить новейшую историю

В Химках работают десятки школ, в большинстве из них открыты школьные музеи. В них можно найти различные экспонаты прошлого и настоящего — от времен Великой Отечественной войны до наших дней.

«Школьные музеи рассказывают о героях, чьи судьбы связаны с Химками — фронтовиках, тружениках тыла, участниках современных событий. Особое место в экспозициях уделяется памяти о бойцах, участвующих в СВО — это важно и актуально, и вызывает живой отклик у ребят. Совсем скоро в нашей школе завершится капремонт и наш музей распахнет свои двери для учащихся — юные химчане вновь продолжат изучать историю родного края и страны в стенах школы», — поделилась директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Так, учащиеся школ № 8 имени Матвеева и «Тридцать первой школы» могут воочию увидеть трофейные снаряды с передовой.

Отметим, есть и другие школы, в музейных экспозициях которых также представлены образцы боевых вооружений из зоны проведения специальной военной операции. Это школа № 1 и «Флагман».

«В воспитании подрастающего поколения особое внимание уделяем патриотизму. Именно поэтому в Химках сегодня активно работают над развитием школьных музеев. Ведь интернет никогда не заменит живого соприкосновения с историей. Когда ребенок держит в руках фронтовое письмо или слышит рассказ ветерана — это остается в сердце навсегда», — подчеркнула директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

Депутат Юлия Ишкова дополнила, что для юных жителей округа регулярно организовывают разнообразные историко-патриотические активности. Это уроки мужества, встречи с ветеранами боевых действий, акции, митинги и другое.