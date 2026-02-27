Школьному музею в Ногинске передали личные вещи погибшего бойца СВО

Центр образования № 21 получил личные вещи бойца СВО Сергея Шобанова, погибшего при выполнении боевой задачи. Личные вещи офицера в школьный музей передала его мать Елена Шобанова.

Гвардии капитан Сергей Шобанов командовал десантно-штурмовой ротой на Херсонском направлении, получил тяжелое ранение, прошел реабилитацию и вновь вернулся в строй. 31 августа 2023 года Сергей Шобанов погиб при штурме опорного пункта в селе Работино.

Теперь личная тельняшка Сергея, письма и дневники хранятся в стенах школьного музея.

Руководитель музея Боевой славы воинов-интернационалистов ЦО № 21 Снежана Власова рассказала, что родители, жены погибших приносят сюда в дар экспонаты, личные вещи наших воинов — их заносят в специальную монументальную книгу на вечную память.

Снежана Власова зачитала текст сочинения Сергея Шобанова, где он объяснил свое решение служить на благо Отечества.

По признанию самих учащихся, они гордятся тем, что в их школе есть такой музей, где хранится память о героях-земляках.