Школьницы из Богородского округа сшили подушки для бойцов СВО

Шестиклассницы из центра образования № 4 в Богородском округе под руководством учителя технологии Асии Башмаковой приняли участие в благотворительной акции «Шьем подушки для бойцов». Своими руками они сделали целую партию постельных принадлежностей, девять штук уже готовы.

Девочки решили оказать посильную помощь военнослужащим специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в Филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко.

Учащиеся центра образования № 4 регулярно помогали фронту, мирному населению присоединенных территорий и жителям Курской области. Также недавно ученики младших классов приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». Ребята обратились с теплыми словами поддержки ко всем, кто сейчас участвует в спецоперации, пожелали успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой невредимыми.