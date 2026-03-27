Школьников Богородского округа наградили за помощь бойцам СВО

По поручению главы Богородского округа Игоря Сухина 26 марта к учащимся Центра образования № 29 в поселке Зеленый приехал советник Сергей Дмитришин, курирующий вопросы оказания помощи участникам СВО. Онч пообщался с учащимися четвертого класса и поблагодарил тех, кто принимает самое активное участие в волонтерской деятельности

Детям еще нет и 10 лет, но они принимают активное участие в волонтерской деятельности, с пользой проводят свободное время, занимаясь плетением маскировочных сетей, изготовлением различных поделок и оберегов для наших бойцов. школьники пишут письма солдатам и их командирам, чтобы поддержать и напомнить, что героев ждут дома.

Памятные подарки и почетные грамоты вручили Мире Бозиевой, Веронике Казаковой и Марии Пудриной. Также благодарственное письмо получила классный руководитель Светлана Понарина.

Трогательным моментом стало поздравление с днем рождения Вероники Казаковой, к которой в гости приехал Сергей Дмитришин.

«Эти ребята — большой пример для других детей и родителей в вопросе воспитания патриотического духа и любви к своей Родине. Они — будущее нашей большой страны», — отметил советник главы округа.