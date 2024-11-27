Школьники в Зарайске изготовили партию окопных свечей для бойцов СВО

Мастер-классы прошли в рамках акции «Твой вклад в общее дело».

Участники собрали консервные банки, картон, парафин и приступили к изготовлению окопных свечей. Перед этим для них провели инструктаж по безопасности. Свечи — бесценные помощники на фронте. Они горят около 5-7 часов, обеспечивают свет и тепло, их можно использовать для сушки одежды и обуви, подогрева еды или кипячения воды. Особенно ценно, что их изготовили школьники.

Преподаватели тем временем приступили к плетению маскировочных сетей. Они помогают скрыть технику, инженерные сооружения и бойцов от глаз противника. Процесс требует усидчивости и терпения. Педагоги-ветераны с удовольствием делились своим опытом, помогая школьникам освоить технику плетения. Все участники верят, что их старательная работа поможет сохранить жизни военных и, возможно, даже защитит кого-то от беды.

«Труд, который был вложен в эти инициативы, является настоящим проявлением единства и поддержки нашего общества. Родители и педагоги оказали помощь в закупке необходимых материалов, что подчеркивает важность совместной работы для достижения общей цели. Мы уверены, что наш вклад в общее дело поможет приблизить долгожданную Победу и подарит надежду всем тем, кто находится на передовой. Наши сердца полны уверенности в том, что такие акции, наполненные добротой и заботой, способны сделать мир лучше!» — рассказали участники.

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