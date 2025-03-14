Школьники в Солнечногорске собрали гумпомощь для бойцов СВО

День волонтера прошел в Поваровской школе под Солнечногорском. Ученики 10 класса организовали сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

В состав гуманитарной помощи вошли медикаменты, перевязочные материалы и продукты питания. Также ученики школы написали письма солдатам, чтобы поддержать их на передовой теплыми словами. Груз передали в Единый центр поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и их семьям, откуда его направят на передовую.

После сбора гуманитарной помощи для школьников провели «Урок мужества». Гостями мероприятия стали заместитель главы Ассоциации ветеранов СВО Жан Фрекауцан и член Ассоциации ветеранов СВО с позывным «Ворон». Они поделились историями о стойкости, взаимовыручке и подвиге обычных людей в непростых условиях.

Жителей Солнечногорска приглашают присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Принести все необходимое можно в Единый центр поддержки и оказания юридической помощи участникам спецоперации по адресу: улица Красная, дом № 22а, первый этаж.