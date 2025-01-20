Школьники в Лобне изготовили 300 окопных свечей для бойцов СВО

Партию необходимых в полевых условиях окопных свечей сделали ученики школы № 9, их родители и педагоги. В мероприятии принял участие благочинный храма Спаса Нерукотворного отец Михаил Трутнев.

Ребята разрезали картон и наполнили им банки, а педагоги и родители залили в заготовки расплавленный парафин. Бойцам написали пожелания: вернуться домой живыми и невредимыми, с победой.

«Окопные свечи — это наш посильный вклад в поддержку российских военнослужащих», — рассказали в школе № 9.

Такие свечи горят от четырех до 10 часов в зависимости от размера, обогревают и не дают дыма. На огне можно вскипятить воду или подсушить одежду.

Дети из организации «Добрология» также написали письма участникам специальной военной операции. Бойцы в ответ прислали видеосообщение, в котором поблагодарили ребят за теплые слова и посылки.