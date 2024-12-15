Школьники в Химках написали более 20 тысяч писем солдатам с начала СВО

Сейчас учащиеся принимают участие во всероссийской акции «Письмо солдату» партии «Единая Россия». Они благодарят бойцов за защиту Родины.

К акции присоединился муниципальный депутат Татьяна Кавторева. Она рассказала о том, как военнослужащие реагируют на пожелания.

«Письма с теплыми пожеланиями и детские рисунки помогают нашим защитникам на передовой. Они придают им уверенность и напоминают о тепле родного дома. Солдаты и офицеры бережно хранят эти послания, чтобы в сложные моменты вновь обратиться к вдохновляющим строкам», — отметила Татьяна Кавторева.

Депутат Глеб Демченко уточнил, что юные химчане ежегодно отправляют тысячи писем на передовую. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в местное отделение партии «Единая Россия» по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.