Школьники в Богородском округе изготовили игрушки-талисманы для бойцов СВО

Талисманы в виде Чебурашки сделали воспитанники физкультурно — спортивного комплекса «Обухово». Игрушки отправят бойцам специальной военной операции, чтобы поздравить их с Днем защитника Отечества.

С начала спецоперации Чебурашка стал неофициальным символом единства и поддержки среди военнослужащих. Каждая игрушка сделана с душевным теплом и любовью. Каждый ребенок приложил к игрушке небольшую записку с пожеланиями и молитвой.

Сами воспитанники физкультурно-спортивного комплекса выразили надежду, что такого рода добрые и светлые акции продолжатся. Ребята очень надеются, что игрушка станет своеобразным оберегом и талисманом для бойцов. Готовые игрушки передадут фонду «Фея» для дальнейшей отправки.

«Ребята с большим желанием включились в данную акцию. Ведь каждый такой талисман — это частичка любви и теплоты, которую ребята передают нашим воинам, желая им смелости, решимости, удачи», — отметила директор физкультурно-спортивного комплекса «Обухово» Алина Исаева.