Для школьников в Химках провели открытый урок, где ребята узнали подробности о важном эпизоде Второй мировой войны. Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».

В школе «Перспектива» города Химки прошло познавательное мероприятие, целью которого была передача исторической памяти следующим поколениям. Участники встречи услышали захватывающие рассказы о драматических событиях Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн», завершившей собой один из решающих этапов Сталинградского сражения.

«Очень важно сегодня сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению. И особенно ценно говорить о таких малоизвестных сегодня, но очень важных исторических датах. Они показывают, из каких множества подвигов, больших и малых, складывалась наша Великая Победа», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Во время урока школьники и взрослые вспомнили о ключевых моментах наступления советских войск зимой 1942–1943 годов, приведших к уничтожению группировки противника и созданию условий для полной победы в битве за Сталинград. Особый эмоциональный отклик вызвало выступление детей младшего возраста, подготовленное проектом «Казачьи традиции», исполнивших трогательные стихотворения.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за наши ценности, особенно важно сохранять историческую правду и передавать ее молодым. Дети должны знать, что их предки всегда стояли на защите справедливости, и что сегодняшние герои — их достойные продолжатели», — отметила депутат Наталья Каныгина.

Городская программа «Успех V единстве поколений», в рамках которой прошло событие, направленна на укрепление связей между разными возрастными группами через общее уважение к истории и ценностям родного края. Как отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов, подобные уроки помогают формировать чувство ответственности и осознанности у молодого поколения россиян.