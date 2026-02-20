Школьники Солнечногорска приготовили блины для бойцов СВО

18 февраля на базе школы № 4 в Солнечногорске прошел кулинарный мастер-класс в рамках партийного проекта «Политкухня». Ученики вместе с представителями депутатского корпуса и активистами «Молодой гвардии Единой России» испекли домашние блины, которые станут подарком для защитников Отечества.

К мероприятию присоединились депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, председатель совета депутатов округа Марина Веремеенко, члены местной фракции «Единая Россия» Лариса Борисова и Владимир Красин.

Во время встречи гости рассказали ребятам о тонкостях приготовления блинного теста, объяснили, как правильно подбирать ингредиенты и соблюдать пропорции. После практической части участники собрались за общим столом, где в дружеской атмосфере за чаепитием оценили результаты своей работы.

«Мы рады, что в такой непринужденной обстановке ребята смогли освоить полезный навык, задать интересующие их вопросы и сделать очень важное и доброе дело. Они вложили частичку тепла своей души в поддержку тех, кто защищает интересы нашей Родины и сейчас особенно нуждается в нашем внимании и заботе», — отметила Лариса Борисова.

Испеченные блины направят в госпитали округа, где проходят лечение и восстановление участники специальной военной операции.