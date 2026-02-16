Школьники Раменского встретились с бойцом СВО

В актовом зале раменской школы № 21 на встречу с учениками школ № 19 и № 21 пришел Никита Лешневский. Для спецназа он — боец с позывным «Леший», для страны — кавалер медали «За отвагу», а для ребят в зале — вчерашний школьник, который всего пару лет назад так же, как они, носил юнармейскую форму.

«Никите всего 20 лет, но за его плечами опыт, который иному хватило бы на целую жизнь. Свою главную государственную награду он получил за беспримерное мужество: под огнем противника его подразделение удерживало село Песчаное. В том бою Никита не только выполнял боевую задачу, но и выносил на себе раненых товарищей», — сообщили в школе.

Тяжелое ранение навсегда изменило его планы на военную карьеру — Никита был комиссован. Однако «Леший» не привык сидеть без дела. Сегодня он вернулся в систему образования, но уже в новом качестве: преподает в школе № 35 и занимается подготовкой кадетских классов.