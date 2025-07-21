Школьники приняли участие в акции «Добро не уходит на каникулы» в Дубне

Отдыхающие в детских лагерях Дубны присоединились к благотворительной акции. Ее цель — поддержка участников спецоперации.

К примеру, День помощи бойцам спецоперации прошел в лагере «Солнышко». Он располагается на базе школы № 10. Дети написали письма солдатам, записали видео-послания. Теплые слова отправят в госпитали, где военнослужащие проходят реабилитацию.

Также школьники помогли упаковать по коробкам гуманитарную помощь. Они рассортировали лекарства, гигиенические средства и продукты. Посылку отправят на Донецкое направление в полевой госпиталь.

«Радостно видеть, что такие юные граждане нашего города, нашей страны активно помогают бойцам», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что такие акции проходят летом во многих детских лагерях отдыха Дубны. Для детей также организовывают мастер-классы по плетению маскировочных сетей.