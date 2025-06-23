Школьники Красногорска изготовили георгиевские ленты для бойцов СВО

Мастер-класс по созданию одного из главных символов Победы провели для воспитанников летнего пришкольного лагеря «Мозаика». На мероприятие пришли почетные гости — депутат окружного совета Артур Бадретдинов и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Борис Будник.

Гости мастерили георгиевские ленты вместе с ребятами, а также рассказали детям о своей жизни, вспомнили историю и поделились планами на ближайшее будущее.

Одна из участниц мастер-класса Анфиса Пешкова — дочь бойца СВО, награжденного за проявленное мужество медалью Суворова. «Георгиевская ленточка для меня — это символ Победы, счастья, что наш мир теперь мирный, а не угрюмое и злое небо. Голубь — это символ свободы. И мы хотели поддержать участников СВО», — рассказала воспитанница лагеря.

Детские поделки в ближайшее время передадут в зону СВО в знак поддержки и благодарности защитникам Отечества.