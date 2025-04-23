Школьники из Раменского собрали макулатуру для помощи бойцам СВО

В средней школе № 1 прошла акция по сбору макулатуры. Жители округа объединились вокруг цели продемонстрировать свою сплоченность и поддержку российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

Ученики, педагоги и неравнодушные жители округа совместными усилиями собрали четыре тонны старых книг, исписанных тетрадей, журналов, газет и прочей бумажной продукции, готовой обрести вторую жизнь.

«Мы искренне рады, что так много людей откликнулось. Каждая сданная пачка бумаги, каждая книга, принесенная в пункт приема, — это ценный вклад в общее дело, в нашу общую победу», — сообщила заместитель директора школы Варвара Попова.

Акция продлится до 25 апреля. Вся собранная макулатура будет направлена на перерабатывающие предприятия, где отслужившая бумага получит новую жизнь, превратившись в полезную продукцию. Вырученные от сдачи макулатуры денежные средства будут направлены на приобретение необходимых вещей для формирования гуманитарной помощи.