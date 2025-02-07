Школьники из Раменского собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Ребята организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В преддверии Дня защитника Отечества в Раменской школе № 5 прошла акция, которая объединила усилия учеников и их родителей.
По информации организаторов, удалось на протяжении короткого времени собрать большое количество предметов первой необходимости и других вещей для бойцов на передовой.
Гуманитарная помощь была передана волонтерским отрядом «Импульс». Груз доставят в Боевой армейский резерв страны БАРС 23.
Транспортировка будет осуществлена ветераном боевых действий Константином Сурковым, известным под позывным «Касым». Он недавно вернулся из зоны специальной военной операции, где служил в составе подразделения БАРС. Его младший брат сейчас тоже находится на передовой. Поступившие предметы первой необходимости будут доставлены военнослужащим в ближайшее время.
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