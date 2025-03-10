Школьники из Ногинска записали видеопослание для детей из Луганска

Ученики из Богородского округа записали видео с вопросами и словами поддержки для детей из Луганска. У ногинских школьников появилась возможность напрямую пообщаться с ровесниками и узнать, какая помощь им требуется.

Сотрудники городской библиотеки пришли в гости к ребятам из Центра образования № 4, чтобы вместе записать видеообращение с вопросами и словами поддержки для учащихся Луганской школы № 4. Об этом попросил Дмитрий Качарава из Волонтерского штаба Богородского округа.

Дмитрий не раз бывал в гостях у ногинских школьников. А в настоящее время они находится в Луганске, куда приехал в рамках гуманитарной поездки.

Луганские школьники вынуждены ходить на учебу под периодическими обстрелами, но, несмотря на это, продолжают посещать занятия.

Ведущий библиотекарь Майя Бовтало показала ученикам седьмого класса репортаж о школе в Луганске. После ребята записали видеообращение с вопросами, на которые чуть позже получили ответы от юных жителей ЛНР.

Директор луганской школы Марина Ткаченко рассказала о трудностях, которые переживают ребята и учителя, но не падают духом. Школьники рассказали о своих увлечениях и о поездке в Москву.

Ребята с нетерпением ждут полноценного телемоста, чтобы пообщаться друг с другом в онлайне. 20 апреля в Луганск планируется передать гуманитарную помощь.