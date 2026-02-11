Школьники из Можайска собрали парафин для фронта

Восьмиклассники Артур Евглевский и Владислав Свирченков из Можайского округа получили материалы для изготовления свечей. Скоро они отвезут их в госпиталь вместе с письмами поддержки.

В администрации округа 10 февраля прошла встреча с волонтерами Артуром Евглевским и Владиславом Свирченковым. Заместитель главы Елена Заболотная и начальник управления образования Светлана Катальникова передали ребятам 50 килограммов парафина. Из него сделают свечи, которые отправят в зону специальной военной операции. Такие источники света и тепла особенно ценны в полевых условиях.

Школьники из поселка Уваровка организовали отряд после прочтения повести «Тимур и его команда». Они помогали ветеранам и семьям мобилизованных. Позже к ним присоединились еще два участника.

В ближайшее время Артур и Влад впервые поедут в госпиталь Краснознаменска. Уже восьмая поездка от округа станет для них первым визитом. Ребята планируют пообщаться с ранеными и передать им слова поддержки от земляков.